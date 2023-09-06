06.09.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові завдяки централізованій закупівлі зекономили мільйони гривень

Рішенням сесії міськради сьогодні, 6 вересня, був розширений перелік товарів і послуг, закупівля яких обов’язково здійснюється через КП «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ЦЗО), передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник міського голови зі стратегічного розвитку міста Дмитро Ісаєв, перші закупівлі КП провело у квітня 2023 року. Станом на 5 вересня було проведено 167 процедур за 283 замовленнями, і загальна економія склала 41,2 млн грн.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті планують і надалі розширювати закупівлі через ЦЗО.

«Крок за кроком рухатимемося у цьому напрямку, щоб оптимізувати закупівлю всіх матеріалів та послуг», - наголосив очільник Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові виділили кошти на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та харчування школярів.