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06.09.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові завдяки централізованій закупівлі зекономили мільйони гривень

Рішенням сесії міськради сьогодні, 6 вересня, був розширений перелік товарів і послуг, закупівля яких обов’язково здійснюється через КП «Централізована закупівельна організація Харківської міської ради» (ЦЗО), передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомив заступник міського голови зі стратегічного розвитку міста Дмитро Ісаєв, перші закупівлі КП провело у квітня 2023 року. Станом на 5 вересня було проведено 167 процедур за 283 замовленнями, і загальна економія склала 41,2 млн грн. 
 
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті планують і надалі розширювати закупівлі через ЦЗО. 
 
«Крок за кроком рухатимемося у цьому напрямку, щоб оптимізувати закупівлю всіх матеріалів та послуг», - наголосив очільник Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові виділили кошти на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та харчування школярів.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків
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