    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість У Харкові виділили кошти на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та харчування школярів
06.09.2023  15:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові виділили кошти на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та харчування школярів

До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік сьогодні, 6 вересня, внесли зміни рішенням позачергової сесії міськради, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомили в Департаменті бюджету та фінансів, це обумовлено необхідністю фінансування заходів, пов’язаних з організацією навчального процесу та підготовкою міста до опалювального сезону. 
 
Так, передбачені додаткові витрати на забезпечення харчування школярів, які навчаються в приміщенннях метрополітену, та осіб, які знаходяться під тимчасовим соціальним захистом, - 17 млн грн, оплату природного газу та електроенергії КП «Харківські теплові мережі» - 100 млн грн, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів теплопостачання і водозабезпечення - 131,1 млн грн, забезпечення безкоштовного проїзду в пасажирському транспорті - 83,9 млн грн. 
 
Крім того, на заходи з підвищення рівня цивільного захисту населення спрямовано 10,5 млн грн.
 
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, кошти
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.09 Надзвичайні події Рятувальники на Харківщині гасили пожежу на території дачного кооперативу 06.09 Дороги та транспорт Маршрут руху змінять три харківські трамваї 06.09 Дороги та транспорт У Харкові тролейбус №12 тимчасово змінить маршрут
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 