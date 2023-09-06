06.09.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові виділили кошти на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та харчування школярів

До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік сьогодні, 6 вересня, внесли зміни рішенням позачергової сесії міськради, передає РЕДПОСТ .

Як повідомили в Департаменті бюджету та фінансів, це обумовлено необхідністю фінансування заходів, пов’язаних з організацією навчального процесу та підготовкою міста до опалювального сезону.

Так, передбачені додаткові витрати на забезпечення харчування школярів, які навчаються в приміщенннях метрополітену, та осіб, які знаходяться під тимчасовим соціальним захистом, - 17 млн грн, оплату природного газу та електроенергії КП «Харківські теплові мережі» - 100 млн грн, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об’єктів теплопостачання і водозабезпечення - 131,1 млн грн, забезпечення безкоштовного проїзду в пасажирському транспорті - 83,9 млн грн.

Крім того, на заходи з підвищення рівня цивільного захисту населення спрямовано 10,5 млн грн.