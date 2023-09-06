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06.09.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці затримали у Харкові громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку (відео)

Зловмисника розшукували компетентні органи ФРН за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків у великих розмірах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У період з вересня 2018 року по лютий 2020 року обвинувачений працював так званим водієм-кур’єром групи наркоторговців. В одному з міст Німеччини він отримував готівку від різних членів угруповання і відвозив їх на машині до іншого міста, де невідомі кожного разу передавали йому щонайменше 500 грамів кокаїну та близько 5 кілограмів марихуани. Надалі, згідно з попередньо отриманими інструкціями, фігурант розвозив отримані наркотичні засоби за вказаними адресами.
 
Працівники поліції встановили, що у червні поточного року 26-річний громадянин Німеччини, використовуючи паспорт громадянина ФРН для виїзду за кордон, через пункт пропуску «Маяки-Удобне» пішки прибув на територію України. 
 
6 вересня співробітники Департаменту карного розшуку, управління карного розшуку ГУНП в Харківській області за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області встановили місцезнаходження розшукуваного та затримали його у Харкові.
 
Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до Федеративної Республіки Німеччини. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік виготовляв наркотики та зберігав зброю.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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