    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом чоловік виготовляв наркотики та зберігав зброю
06.09.2023  14:35   Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік виготовляв наркотики та зберігав зброю

Зловмисника з передмісті Харкова спіймали праівоохоронці.

Виготовляв наркотики та зберігав зброю чоловік під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, чугуївським правоохоронцям стало відомо, що 29-річний місцевий мешканець виготовляє та зберігає вдома наркотики. Під час побшуку інформація підтвердилася. 
Більш того поліцейські знайшли у чоловіка  автомат та набої до нього. 
 
Виготовляв наркотики та зберігав зброю чоловік під Харковом
 
Виготовляв наркотики та зберігав зброю чоловік під Харковом
 
Слідчі відкрили кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу України.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, зброя, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 Надзвичайні події Поліція Харкова затримала жінку за збут метадону 29.08 Надзвичайні події Харківського торговця наркотиками посадили під арешт 27.08 Надзвичайні події Чоловіка з фото закладок у телефоні затримали у Харкові: фото
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 