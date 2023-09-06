06.09.2023 14:35 Дмитро Колонєй

Під Харковом чоловік виготовляв наркотики та зберігав зброю

Зловмисника з передмісті Харкова спіймали праівоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, чугуївським правоохоронцям стало відомо, що 29-річний місцевий мешканець виготовляє та зберігає вдома наркотики. Під час побшуку інформація підтвердилася.

Більш того поліцейські знайшли у чоловіка автомат та набої до нього.

Слідчі відкрили кримінальні справи за двома статтями Кримінального кодексу України.

Источник: ГУ Нацполіції

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