06.09.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині розпочали відновлювати ще один міст

Стартували роботи ще на одному мосту, зруйнованому через збройну агресію росії наприкінці лютого 2022 року. Це 18 - та споруда, яку капітально відновлюємо в регіоні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

З моменту деокупації Харківщини – не припиняються роботи на інфраструктурних об'єктах. Біля 25 зруйнованих мостів звели тимчасові переправи та капітально відбудовуються 18 споруд.

Кожен міст на різних етапах будівельних робіт проходить:

підготовчі роботи;

демонтаж зруйнованих конструкцій;

розчищення території;

зведення будівельних майданчиків;

влаштування фундаментів, опор та прогонових будов.

Також на завершальному етапі є проєктування інших споруд на дорогах державного значення в Харківській області, де планується капітальна відбудова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 14 аварійних ситуацій на водоводах та капітально відремонтували 10 оглядових колодязів.