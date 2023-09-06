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06.09.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розпочали відновлювати ще один міст

Стартували роботи ще на одному мосту, зруйнованому через збройну агресію росії наприкінці лютого 2022 року. Це 18 - та споруда, яку капітально відновлюємо в регіоні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
З моменту деокупації Харківщини – не припиняються роботи на інфраструктурних об'єктах. Біля 25 зруйнованих мостів звели тимчасові переправи та капітально відбудовуються 18 споруд.  
 
Кожен міст на різних етапах будівельних робіт проходить:
 
  • підготовчі роботи; 
  • демонтаж зруйнованих конструкцій; 
  • розчищення території; 
  • зведення будівельних майданчиків;
  • влаштування фундаментів, опор та прогонових будов.
 
Також на завершальному етапі є проєктування інших споруд на дорогах державного значення в Харківській області, де планується капітальна відбудова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 14 аварійних ситуацій на водоводах та капітально відремонтували 10 оглядових колодязів.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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