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06.09.2023  14:53   Дмитро Колонєй

На Харківщині вантажівка підірвалася на міні: е постраждалі

Травмувалися водій та пасажир транспортного засобу на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 6 вересня 2023 року близько 9:00 ізюмським правоохоронцям  РУП надійшло повідомлення про те, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Балаклійської ОТГ попередньо на протитанковій міні підірвався “ГАЗ-53”. 
 
Травмувалися водій та пасажир транспортного засобу 29 і 25 років. Вони були доставлені до лікарні. 
Вирішується питання щодо внесення даної події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  вибух, міна, харків, агрессия россии
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