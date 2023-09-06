06.09.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові покращать роботу паркувальних майданчиків

Департамент будівництва та шляхового господарства керуватиме роботою паркувальних майданчиків у місті Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 6 вересня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, паркінги охоронятимуть та обслуговуватимуть. Крім того, планується запровадити плату за нічне паркування автотранспорту та відновити роботу закритих раніше майданчиків.