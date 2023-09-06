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06.09.2023  15:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові покращать роботу паркувальних майданчиків

Департамент будівництва та шляхового господарства керуватиме роботою паркувальних майданчиків у місті Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 6 вересня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.
 
Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, паркінги охоронятимуть та обслуговуватимуть. Крім того, планується запровадити плату за нічне паркування автотранспорту та відновити роботу закритих раніше майданчиків.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові тимчасово перекриють рух через залізничний переїзд.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, паркування
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