Обмеження паркування в центрі Харкова: які вулиці та дати

У Харкові 14–15 та 18 серпня діятиме заборона на паркування на ділянках вул. Сумської та майдану Конституції через підготовку міста до свят.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду, на вул. Сумській (від вул. Жон Мироносиць до вул. Римарської, у напрямку майдану Конституції) та на майдані Конституції (від пров. Мечнікова до пров. Ярмаркового, у напрямку просп. Героїв Харкова) діятимуть обмеження на паркування.
Заборона паркування встановлена:
У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що зміни пов’язані з підготовкою та благоустроєм міста до Дня Державного Прапора України та 34-ї річниці Незалежності України.
