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04.08.2023  17:09   Дмитро Колонєй

У суботу буде заборонений заїзд та паркування біля Меморіалу жертвам тоталітаризму на Харківському шосе

Про тимчасове обмеження та чому воно буде розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


У суботу буде заборонений заїзд та паркування біля Меморіалу жертвам тоталітаризму на Харківському шосе
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства Харкова, у перші половині дня 5 серпня 2023 року - із 7:00 до 15:00 -  будуть заборонені заїзд та паркування на майданчику біля Меморіалу жертвам тоталітаризму на Харківському шосе.
 
 
Обмеження  пов’язані із проведенням велопробігу «Непереможні» серед працівників комунальних підприємств Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про виток газу та заборону, через це проїзду на місяць.
 
 
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  паркування, рух, харків, заборона
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