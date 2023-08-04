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04.08.2023  16:50   Віталій Хінєвіч

У Куп'янському районі через ворожий обстріл виникли пожежі

Ворог знову обстріляв прифронтове село Петропавлівка Куп’янського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Окупанти здійснили обстріл населеного пункту 4 серпня близько 13:00. В результаті сталося дві пожежі.
 
Перша з них трапилась на території одного з фермерських господарств, де горіли господарча споруда та неексплуатуєма будівля зерносушилки на загальній площі 400 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі 12 чоловік особового складу ДСНС і 3 одиниць рятувальної техніки. О 14:05 вони ліквідували дану пожежу. 
 
 
Ще до її повної ліквідації одне відділення рятувальників вирушило на гасіння другої пожежі у тому ж селі. На території приватного домоволодіння також горіла господарча споруда. Площа горіння склала 70 кв.м. Дану пожежу загасили о 15:12.
 
 
Жертв та постраждалих немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині судитимуть окупанта, який розстріляв автівку із мирними мешканцями.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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