04.08.2023 16:24 Дмитро Колонєй

У Харкові чоловік підробив документи та організував квартирну аферу

У Харкові чоловік чекає на суд за шахрайство.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, на початку січня 2022 року зловмисники, серед яких був обвинувачений, розробили шахрайську схему заволодіння квартири по вул. Достоєвського у Харкові, загальною площею 46, 5 кв. м. Її ринкова вартість складає майже 850 тис. грн.

Колишній наймач цієї квартири помер ще у 2018 році, її законним власником була Харківська міська територіальна громада в особі Харківської міської ради. Однак у шахраїв були інші плани.

Злочинці організували проведення державної реєстрації за обвинуваченим права власності на цю нерухомість, яка йому ніколи не належала. Для проведення реєстрації надано підроблені документи, зокрема свідоцтво про право власності на житло і довідку, нібито видану Харківським міським бюро технічної інвентаризації.

У подальшому обвинуваченим вказану квартиру було передано третій особі,.а Харківській міській територіальній громаді завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі встановлюється коло всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суд м. Харкова.

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