03.10.2022 21:33 Дмитро Колонєй
Афера на мільйон: у Харкові чекає на суд державна реєстраторка
Під Харковом була реалізована шахрайська схема.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, у грудні 2020 року державна реєстраторка Красноградської районної державної адміністрації Харківської області зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за громадянином право власності на нежитлові приміщення цокольного поверху, розташовані по вул. Чичибабіна в Харкові. При цьому реєстраторка достовірно знала, що надані громадянином документи не є підставою для реєстрації права власності.
Своїми діями обвинувачена порушила вимоги ст.ст. 10, 27 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 40 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Внаслідок незаконних дій реєстраторки з власності територіальної громади Харкова незаконно вибули приміщення вартістю майже 1,3 млн грн.
Обвинувальний акт направлено до Красноградського районного суду Харківської області.
Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області.
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