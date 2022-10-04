04.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 жовтня

Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора.



РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно з проясненями, ймовірність опадів 8%. Температура повітря +9°...+11°C (відчувається як +10°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.



Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 45%. Температура повітря +12°...+13°C (відчувається як +12°C). Вітер південно-хахідний, 7 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.



Ввечері хмарно з проясненями, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +11°C). Вітер південно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 65%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

Погода цього дня має величезне значення, оскільки якою вона була у цей день - такою вона залишиться і наступні чотири тижні, тобто весь жовтень.



Однак ясна погода 4 жовтня у поєднані з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму.