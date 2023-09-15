15.09.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Паркувальні майданчики у Харкові: якими вони будуть і коли почнуть працювати

У Харкові поступово зростає автомобільний трафік. Насамперед це стосується центральної частини міста та магістралей, у так званих спальних районах показник завантаженості доріг дещо менший.



РЕДПОСТ

Про це в ефірі радіо «Накипіло» повідомив директор Департаменту будівництва та дорожнього господарства Дмитро Липовий, передає РЕДПОСТ.

За його словами, через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну, рішенням міськвиконкому було прийнято положення про припинення діяльності паркувань в Харкові.

Втым, на сьогоднішній день трафік у місті становить приблизно 80% від довоєнного часу. У зв'язку з чим є необхідність навести лад у парковках.

«На сьогоднішній день ми можемо бачити, що вже є потреба у наведенні порядку в парковках. Також ми не повинні забувати, що це сприятиме поповненню міського бюджету», - зазначив Дмитро Липовий.

Також він повідомив, що під час активної фази бойових дій багато спеціально обладнаних майданчиків для паркування авто постраждали. Зокрема, пошкодження отримали шлагбауми, порушено електропостачання таких місць. Проте, вже проводяться заходи, спрямовані на усунення несправностей.

Одним із основних пріоритетів відновлення функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів є виконання побажань мешканців Харкова щодо необхідності роботи паркування у нічний час.

«Я хочу зазначити, що в місті є денна парковка та спеціально обладнані майданчики на яких можна розміщувати автомобіль як вдень, так і вночі. Більш складним питанням є організація роботи майданчиків для нічного паркування», - повідомив Дмитро Липовий.

За словами очыльника Департаменту, для організації роботи нічних паркувань необхідні технічні засоби контролю, які будуть задіяні у цьому процесі. Також необхідний співробітник підприємства такого майданчика, який стежитиме за порядком на облаштованій території.

Варто зазначити, що власники автомобілів залишатимуть свої транспортні засоби на ніч на території, що охороняється. Територія буде під відеоспостереженням, а також будуть задіяні всі контакти з правоохоронними органами. Зокрема, буде так звана «тривожна кнопка», яка дозволить здійснити контакт з поліцією.

Дмитро Липовий зазначив, що рішенням міської ради майданчики з паркування було передано на баланс підприємства «Шляхрембуд». У зв'язку з чим усі паркувальні майданчики працюватимуть у рамках роботи цього підприємства. Тобто, будуть на балансі комунального підприємства міста.

Усі надходження, які будуть в результаті функціонування таких парковок, йтимуть на баланс підприємства, а значить до міського бюджету Харкова.

На даний момент у місті передбачено роботу 55 майданчиків з паркування авто. Проте не всі вони працюватимуть.

«У необхідності роботи всіх майданчиків зараз потреби немає. Це спальні райони, в яких зараз немає такої необхідності, і де є значно зруйновані майданчики», - сказав Дмитро Липовий.

Однак, у цей же час, він поспішив додати, що підприємство «Шляхрембуд» вже виконує роботи, необхідні для відновлення функціонування майданчиків з паркування, котрі постраждали від рук ворога.

«Будуть визначені пріоритети, це, насамперед, від попиту, який є від наших городян», - додав Дмитро Липовий.

Графік роботи майданчиків буде передбачений чинною комендантською годиною. Тобто до 23:00 водій авто може скористатися послугою паркування.

Вартості послуг з паркування на даний момент немає, бо ще йде розрахунок.

«Сказати вартість послуг з паркування складно, тому що розрахунок ще продовжується. На перший погляд, гадаю, що рахунок буде збільшено. Як ми з вами знаємо у нас всі витрати, які будуть входити в собівартість, вони всі зросли в ціні порівняно з довоєнним часом. Також є порядок розрахунку. Не можу сказати, бо ще немає цифр. Йде розрахунок, йде тісна робота з Департаментом, який займається тарифом», - повідомив Дмитро Липовий.

Здійснити оплату за послуги паркування, каже Липовий, буде можливо за допомогою сервісу «Е-паркування», також будуть доступні термінали, за допомогою яких можна буде здійснити оплату. Триває процес розробки дисконтних карток, якими можна буде здійснювати оплату на певну кількість днів.