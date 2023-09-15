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15.09.2023  11:46   Рита Парфенова

На Харківщині неповнолітню дитину повернули додому

12-річна дівчина загралася у місцеому парку.

На Харківщині поліцейські оперативно розшукали неповнолітню дівчину у місцевому парку

Як повідомили РЕДПОСТ у відділу комунікації поліції Харківської області, дитину розшукували правоохоронці міста Валки піздно ввечері 14 вересня.

Поліції звернулася місцева жителька із заявою, що її 12-річна донька ще вдень пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

На пошуки зниклої дівчини поліцейські витратили годину. Підліток знаходилася в місцевому парку. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

Розшукувану передали батькам та провели із родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Раніше РЕДПОСТ писав про пошуки 10-річного хлопчика, який 27 серпня зник з будинку сімейного типу у селі Бунакове Лозівського району.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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