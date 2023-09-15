15.09.2023 11:46 Рита Парфенова

На Харківщині неповнолітню дитину повернули додому

12-річна дівчина загралася у місцеому парку.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділу комунікації поліції Харківської області, дитину розшукували правоохоронці міста Валки піздно ввечері 14 вересня.



Поліції звернулася місцева жителька із заявою, що її 12-річна донька ще вдень пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.



На пошуки зниклої дівчини поліцейські витратили годину. Підліток знаходилася в місцевому парку. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.



Розшукувану передали батькам та провели із родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.