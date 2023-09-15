У Харківській області на присадибній ділянці вирощували коноплю

На початку вересня, до поліцейських надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців селища міського типу Васищеве вирощується конопля.
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День сприяє спілкуванню, знайомствам, проте може виникати спокуса прийняти бажане за дійсне, тож від радикальних кроків краще утриматися.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
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