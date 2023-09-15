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15.09.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на присадибній ділянці вирощували коноплю

На початку вересня, до поліцейських надійшла інформація, що на присадибній ділянці одного з мешканців селища міського типу Васищеве вирощується конопля.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
13 вересня за добровільною згодою власників помешкання, поліцейськими проведено огляд подвір’я. Під час огляду території домогосподарства правоохоронці виявили на городі 32 кущі, попередньо, рослин конопель.
 
Чоловік пояснив, що вирощував рослини для власних потреб без мети збуту. Все виявлене вилучено для подальшого проведення експертизи.
 
За вказаним фактам відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України.
 
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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