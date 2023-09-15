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15.09.2023  11:14   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • м. Харків  – 11 мкР/год
  • м. Богодухів - 15 мкР/год
  • смт Коломак - 10 мкР/год
  • чст Великий Бурлук - 11 мкР/год
  • смт Печеніги - 13 мкР/год
  • смт Слобожанське - 13 мкР/год
  • м. Куп’янськ - 12 мкР/год
  • м. Красноград - 11 мкР/год
  • м. Лозова - 11 мкР/год
  • м. Ізюм - 10 мкР/год

Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 14 вересня.

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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