15.09.2023 11:14 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 вересня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

м. Харків – 11 мкР/год

м. Богодухів - 15 мкР/год

смт Коломак - 10 мкР/год

чст Великий Бурлук - 11 мкР/год

смт Печеніги - 13 мкР/год

смт Слобожанське - 13 мкР/год

м. Куп’янськ - 12 мкР/год

м. Красноград - 11 мкР/год

м. Лозова - 11 мкР/год

м. Ізюм - 10 мкР/год

Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 14 вересня.