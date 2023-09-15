15.09.2023 10:50 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 14 вересня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 73 вибухових предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 14 вересня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5,4 га території, з них 5800 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 6,5 км ліній електропередач, 50 метрів газопроводу, 3800 кв.м. акваторії та 3 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 73 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 33 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 165 саперів та 65 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3595,5 га території 278 км автомобільних доріг, 2576 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 198,6 км газопроводів, 2,135 га акваторій де виявлено та знешкоджено 77 тис. 403 ВНП.