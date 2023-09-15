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15.09.2023  08:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області через обстріл виникла пожежа

Протягом доби з 14 по 15 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 22:00 стало відомо про влучання російського боєприпасу у господарчу споруду, розташовану на приватному подвір’ї у м. Вовчанську. Виникла пожежа, на гасіння якої були направлені рятувальники 47-ї ДПРЧ. На час їх прибуття вогонь розповсюдився на площу 20 кв.м. За півгодини його вдалось локалізувати. Останній осередок пожежі ліквідований о 22:41. Постраждалих немає.
 
Загалом за період здійснено 37 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 31 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 2 – для надання допомоги населенню;
  • 4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали Харківську область.

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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