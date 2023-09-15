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15.09.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Плетенівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
 
 
 
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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