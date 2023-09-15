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15.09.2023  12:29   Рита Парфенова

Як виглядає селище Козача Лопань на Харківщині після ворожого обстрілу: фото

У ніч з 14 на 15 вересня 2023 року російська армія вчергове здійснила обстріл цивільної інфраструктури в селищі Козача Лопань.

Новини Харкова: окупанти обстріляли селище Козача Лопань
 
Про обстріл селища розповів начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

За його словами, обстріл розпочався 14 вересня з 22:30 години. Усього ворог завдав 8 артилерійських ударів по центру Козачої Лопані.
 
Внаслідок обстрілів зазнала руйнацій Церква Архангела Михаїла, пошкоджені будівля залізничного вокзалу, пасажирські платформи і колії, лінії електропередач, об’єкти енергетичної та торгівельної інфраструктури.
 
Новини Харкова: окупанти обстріляли селище Козача Лопань Новини Харкова: окупанти обстріляли селище Козача Лопань
 
На щастя, внаслідок обстрілів люди не постраждали.

«Поки що у селищі немає зв’язку, частково відсутнє електропостачання. Екстрені служби з ночі працюють над ліквідацією наслідків російського терору», – додав Задоренко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 вересня 2023 року окупанти завдали щонайменше 14 ударів (попередньо – з мінометів) по приватній забудові та критичній інфраструктурі смт Козача Лопань. Внаслідок обстрілів пошкоджено більше 10 будинків місцевих мешканців, постраждали цивільні автівки та лінії електропередач.
 
Новини Харкова: окупанти обстріляли селище Козача Лопань Новини Харкова: окупанти обстріляли селище Козача Лопань
 
Новини Харкова: окупанти обстріляли селище Козача Лопань Новини Харкова: окупанти обстріляли селище Козача Лопань
Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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