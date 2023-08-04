04.08.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова стали призерами престижного турніру

Команда комунального підприємства «Харківводоканал» стала бронзовим призером Кубка «Харків-місто-герой-3» з міні-футболу, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 4 серпня, методист адміністративно-господарського управління Геннадій Аксьонов, у поєдинку за бронзову медаль команда підприємства зустрілася із «Еверестом».

«У матчі попереднього турніру ми поступилися «Евересту» з рахунком 2:5, а тому ретельно попрацювали над допущеними помилками та рішуче налаштувалися на реванш. Футболісти «Харківводоканалу» всю гру чітко дотримувалися виробленої стратегії, продемонстрували високу індивідуальну майстерність та у підсумку заслужено перемогли суперників із рахунком 5:2.

Дублем відзначився лідер команди Володимир Сірко, а на останньому рубежі надійно зіграв Євгеній Трипільський, якого визнано найкращим воротарем турніру», - поінформував Геннадій Аксьонов.

Також методист адміністративно-господарського управління від імені всіх спортсменів подякував за допомогу та всебічну підтримку у цей складний час керівництву підприємства та профспілкового комітету.