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04.08.2023  17:46   Дмитро Колонєй

У Харкові ремонт змінить маршрут двох трамваїв на Салтівці

Про зміни у русі транспорту розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.


У Харкові ремонт змінить маршрут двох трамваїв на Салтівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, через ремонт колії з 9:00 до 16:00 6 серпня 2023 рокубуде припинений рух трамваїв на Салтівському шосе та у пров. Салтівському.
 
 

У цей час трамвай  №6 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

Трамвай №8 ходитиме таким чином:

 
  • розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що маршрут двох харківських автобусів змінено до осені.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  маршрут, трамвай, харьков
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