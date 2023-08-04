04.08.2023 17:46 Дмитро Колонєй
У Харкові ремонт змінить маршрут двох трамваїв на Салтівці
Про зміни у русі транспорту розповіли у Департаменті інфраструктури Харкова.
У Харкові ремонт змінить маршрут двох трамваїв на Салтівці
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент інфраструктури, через ремонт колії з 9:00 до 16:00 6 серпня 2023 рокубуде припинений рух трамваїв на Салтівському шосе та у пров. Салтівському.
У цей час трамвай №6 курсуватиме так:
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розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
Трамвай №8 ходитиме таким чином:
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розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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