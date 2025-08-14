14.08.2025 08:54 Рита Парфенова

На Харківщині за добу – вісім боєзіткнень на двох напрямках

Сили оборони відбили атаки окупантів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам’янки, Западного та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки з боку російських військ. Українські підрозділи відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки.

