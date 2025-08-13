    
Главная Новини Харкова Армія ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу двох селищ Хакрівщини
13.08.2025  16:35   Дмитро Колонєй

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу двох селищ Хакрівщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 13 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Відбили атаки окупантів поблизу двох селищ ЗСУ: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ від російських артилерійських обстрілів постраждало прикордонне село Тимофіївка Харківської області.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.
 
  • На Куп’янському напрямку противник з початку доби один раз атакував  в районі Голубівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському напрямку знищено 27 ворожих дронів і дві стартові позиції.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
