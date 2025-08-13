13.08.2025 16:35 Дмитро Колонєй

ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу двох селищ Хакрівщини

Оперативна ситуація по Харківщині на 13 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ від російських артилерійських обстрілів постраждало прикордонне село Тимофіївка Харківської області.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили штурм ворога поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник з початку доби один раз атакував в районі Голубівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на харківському напрямку знищено 27 ворожих дронів і дві стартові позиції.