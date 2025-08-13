13.08.2025 16:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині депутати сільрад приховали мільйони гривень та десятки ділянок

Під підозрою у недостовірному декларуванні двоє мешканців Харківщини.

Як повідомляжє РЕДПОСТ , депутат селищної ради у Харківській області, звітуючи за 2024 рік, «забув» вказати понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі. Вартість незадекларованого майна перевищує 7,5 млн грн.

Інша підозрювана — депутатка іншої селищної ради у Харківській області, подаючи у січні 2024 року декларацію за 2021-й, не вказала житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також були приховані корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності та роботи у господарських товариствах, а ще — готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн гривень.

Обох депутатів викрили правоохоронці.

