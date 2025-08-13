    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині депутати сільрад приховали мільйони гривень та десятки ділянок
13.08.2025  16:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині депутати сільрад приховали мільйони гривень та десятки ділянок

Під підозрою у недостовірному декларуванні двоє мешканців Харківщини.

 
Як повідомляжє РЕДПОСТ, депутат селищної ради у Харківській області, звітуючи за 2024 рік, «забув» вказати понад 30 земельних ділянок та частку у нежитловій будівлі. Вартість незадекларованого майна перевищує 7,5 млн грн.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Інша підозрювана — депутатка іншої селищної ради у Харківській області, подаючи у січні 2024 року декларацію за 2021-й, не вказала житловий будинок, земельні ділянки, об’єкти оренди, автомобілі, вантажівки та причепи. Також були приховані корпоративні права у фермерському господарстві, доходи від продажу нерухомості, підприємницької діяльності та роботи у господарських товариствах, а ще — готівкові та безготівкові кошти. Загальна вартість незадекларованого становить понад 3,6 млн гривень.
 
 
Обох депутатів викрили правоохоронці.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області суд повернув державі землю з курганом – пам’яткою археології.
 
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 