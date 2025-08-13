13.08.2025 17:09 Дмитро Колонєй

В парламенті України пропонують дозволити виїзд за кордон певній категорії чоловіків: кому саме

Народні обранці розглядають законопроєкт, який значно поширить можливість чоловікам виїжджати за межі України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , окрім того, що Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко опрацювати питання надання дозволу виїжджати за кордон чоловікам до 22 років, згідно у законопроекту 12361, який ще у грудні 2024 року подала група депутатів, народні обранці запропонували ще більш поширити категорії чоловіків, яким можна покидати межі України.

Народний депутат від «Слуги народу» Галина Янченко запропонувала зняти відповідну заборону не лише для молоді, але й для тих, хто має відстрочку.

На думку парламентарія можна знімати заборону для всіх, у кого є підстави для відстрочки, або людей, які проходили ВЛК та оновлював дані останні 3 роки, військовослужбовцям, що звільнились тощо.

Втім, слід зауважити, що наразі заборона виїзду діє не лише для чоловіків, але й для жінок, які не є військовозобов’язаними. Це жінки-держслужбовці, судді, керівниці структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування тощо.

Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

На початку серпня 2025 року Рада суддів України зверталася до Юлії Свириденко з приводу того, щоб дозволити таким жінкам, які працюють у судовій системі, вільний перетин кордону.