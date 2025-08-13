13.08.2025 17:41 Дмитро Колонєй

У вогні пожежі загинула літня мешканка Харківщини

На Харківщині рятують також ще одну жінку похилого віку, яка намагалася загасити полум'я, яке охопило значну територію.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 13 серпня 2025 року о 12:00 надзвичайникам стало відомо про пожежу на відкритій місцевості у селищі Краснокутськ Богодухівського району.

Свідки розповіли, що під час спроби самостійно загасити вогонь 2 літні жінки отримали опіки. Одна з них, 1938 року народження померла в лікарні. Інша, 1948 року народження, перебуває на лікуванні.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив суху рослинність на площі близько 500 м кв. До гасіння пожежі було залучено 4 рятувальники ДСНС та 1 пожежна автоцистерна.

Надазвичайники наголошують:

У разі виникнення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером «101»!

Не наражати своє життя на небезпеку, намагаючись ліквідувати загоряння власними силами!

