У вогні пожежі загинула літня мешканка Харківщини

На Харківщині рятують також ще одну жінку похилого віку, яка намагалася загасити полум'я, яке охопило значну територію.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що бригада екстреної допомоги врятувала життя харків’янину під час клінічної смерті.
День схиляє до суперечок і відстоювання незалежності, тож варто уникати гострих тем. Для роботи він підходить лише без важливих рішень та конфліктів.
У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Міжнародний день ліворуких вперше відзначили 13 серпня 1992 року з ініціативи британського Клубу шульг, створеного 1990 року.
