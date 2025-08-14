Ділянка вулиці Шевченка в Харкові перекрита на два дні через ремонт дороги

На ділянці від вул. Героїв Рятувальників до вул. Чорноглазівської організують об’їзд під час ремонту асфальту.
У Харкові тимчасово обмежать рух транспорту на вул. Шевченка 14 та 15 серпня. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
Роботи з ремонту асфальтобетонного покриття проводитимуться з 9:00 до 18:00 на ділянці від вул. Героїв Рятувальників до вул. Чорноглазівської.
Для безперешкодного проїзду транспорту буде організовано двосторонній рух зустрічною смугою, що дозволить водіям об’їхати закриту ділянку.
Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.
