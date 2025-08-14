    
14.08.2025  09:46   Рита Парфенова

На Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена під час ворожих обстрілів (фото)

Минулої доби окупанти атакували мирні населені пункти Харківського та Куп’янського районів, застосовуючи FPV-дрони та БпЛА. Поліцейські документують наслідки воєнних злочинів.


Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

13 серпня російські війська обстріляли селище Ківшарівка Харківської області. Внаслідок атаки місцевий мешканець отримав вибухові травми, несумісні з життям, і помер у кареті швидкої допомоги.

У Куп’янську ворог скерував FPV-дрон по місту. Під час атаки постраждала 72-річна жінка, яка від госпіталізації відмовилась.

Також обстріли зазнало село Малий Бурлук, де пошкоджено приміщення сільського клубу. У Харківському районі внаслідок ворожих дій постраждали приватні будинки.

За даними поліції, 13 серпня проведено 15 оглядів місць подій. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 15 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості про 25 948 воєнних злочинів, скоєних на території області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харківській області протягом доби з 13 по 14 серпня 2025 року зафіксовані дві пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.

