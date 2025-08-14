За добу на Харківщині ліквідовано дві пожежі через обстріли

З 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 43 оперативні виїзди, зокрема на гасіння пожеж, аварійно-рятувальні роботи та допомогу населенню.
У Харківській області протягом доби з 13 по 14 серпня 2025 року зафіксовані дві пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.
Внаслідок обстрілу вдень 13 серпня у селі Нечволодівка Куп’янського району сталася пожежа, під час якої горіла трава на площі 200 кв. м та дах господарської споруди на площі 2 кв. м.
Крім того, ліквідовано 12 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 3 гектарів.
Протягом доби з 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС України здійснили 43 оперативні виїзди. Зокрема:
Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.
