14.08.2025 08:07 Рита Парфенова

За добу на Харківщині ліквідовано дві пожежі через обстріли

З 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 43 оперативні виїзди, зокрема на гасіння пожеж, аварійно-рятувальні роботи та допомогу населенню.

У Харківській області протягом доби з 13 по 14 серпня 2025 року зафіксовані дві пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок обстрілу вдень 13 серпня у селі Нечволодівка Куп’янського району сталася пожежа, під час якої горіла трава на площі 200 кв. м та дах господарської споруди на площі 2 кв. м.

Крім того, ліквідовано 12 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 3 гектарів.

Протягом доби з 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС України здійснили 43 оперативні виїзди. Зокрема:

27 виїздів на ліквідацію пожеж, серед яких 2 були спричинені ворожими обстрілами;

2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

7 – на допомогу населенню;

7 – інші виклики.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

