    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події За добу на Харківщині ліквідовано дві пожежі через обстріли
14.08.2025  08:07   Рита Парфенова

За добу на Харківщині ліквідовано дві пожежі через обстріли

З 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону здійснили 43 оперативні виїзди, зокрема на гасіння пожеж, аварійно-рятувальні роботи та допомогу населенню.

рятувальник дснс

У Харківській області протягом доби з 13 по 14 серпня 2025 року зафіксовані дві пожежі, які виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Внаслідок обстрілу вдень 13 серпня у селі Нечволодівка Куп’янського району сталася пожежа, під час якої горіла трава на площі 200 кв. м та дах господарської споруди на площі 2 кв. м.

Крім того, ліквідовано 12 пожеж у природних екосистемах на загальній площі близько 3 гектарів.

Протягом доби з 13 по 14 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС України здійснили 43 оперативні виїзди. Зокрема:

  • 27 виїздів на ліквідацію пожеж, серед яких 2 були спричинені ворожими обстрілами;
  • 2 – на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 7 – інші виклики.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу вилучили та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що поблизу Куп’янська російський дрон атакував поліцейський автомобіль, що їхав на виклик.

Тэги:  дснс, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.08 Надзвичайні події Харків: під час пожежі у багатоповерхівці загинула жінка (фото) 13.08 Надзвичайні події Чотири пожежі від обстрілів за добу на Харківщині – горіли будинки та лісові масиви 12.08 Надзвичайні події Рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі в природних екосистемах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 