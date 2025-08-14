14.08.2025 07:30 Рита Парфенова

14 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Друга середа серпня – це особливий день для всіх, хто захоплюється мистецтвом письма, адже саме тоді відзначається Всесвітній день каліграфії.

Це свято - чудова нагода взяти в руки перо, чорнило та поринути у світ витончених каліграфічних літер.



Каліграфія – це не просто написання тексту, це мистецтво, яке втілює гармонію, ритм та красу у кожній літері. У наш час каліграфія знаходить своє застосування в багатьох дизайнерських концепціях, зокрема в рекламі та маркетингу, завдяки сучасним технологіям. Однак її історія сягає глибокої давнини і має величезний вплив на різні культури по всьому світу.



Всесвітній день каліграфії – це нагода згадати про багатство цієї історії та, можливо, зробити каліграфію своєю новою пристрастю. Незалежно від того, чи ви професіонал, чи новачок, цей день – ідеальний момент для того, щоб відчути магію письма і створити щось дійсно унікальне.

* * *

14 серпня відзначається Всесвітній день ящірки. Його започаткували ентузіасти-герпетологи та прихильники дикої природи, щоб змінити упереджене ставлення до цих тварин та нагадати про їхнє значення в екосистемах. Ящірки – одні з найпоширеніших наземних хребетних, які виконують роль хижаків і є індикаторами стану довкілля. Розміри різних видів суттєво відрізняються: наприклад, комодський варан може сягати трьох метрів, тоді як круглопалий гекон з Вест-Індії має лише 16 міліметрів у довжину.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять біблійного пророка Міхея. Його вважають автором пророчої книги та засновником тенденції спрощувати суть іудаїзму.



У давнину 14 серпня символізував завершення найважливіших літніх господарських робіт. Після цього було прийнято допомагати літнім людям, вдовам і сиротам, підтримуючи їх у побутових справах. Цей день вважався особливо сприятливим для сватання, а незаміжнім дівчатам радили вдягнути щось нове, щоб привернути свою долю.



Що рекомендували робити цього дня:

завершити важливі справи по господарству;

допомогти тим, хто цього потребує;

для незаміжніх дівчат – вдягнути новий одяг;

проводити день у спокої та злагоді.

За народними уявленнями, 14 серпня не можна було створювати галас, сваритися чи кричати на рідних, а також вживати алкоголь. Порушення цих заборон, за повір’ями, могло призвести до хвороб і непорозумінь у сім’ї. Не варто було з’являтися в брудному чи поношеному одязі, відмовляти в допомозі або милостині. Водночас вважалося небажаним брати чи давати гроші в борг – це могло негативно вплинути на добробут у домі.



За Юліанським календарем 14 серпня традиційно відзначають Медовий Спас.



Цього дня християни Грузії, Сербії та Польщі вшановують пам’ять старозавітних мучеників Маккавеїв – сімох братів та їхньої матері Соломії.



У давнину цього дня починався Успенський піст, тож віряни утримувались від м’яса та молочних продуктів. Зараз, після перенесення в Україні свята Маковія на 1 серпня, особливих прикмет, пов’язаних із 14 серпня, не збереглося.



Традиційно вважається, що в цей день не можна лаятися чи думати про погане, а слід провести його у спокої та злагоді з оточенням.

Також цього дня

У 1619 р. у Вірджинії прийняті перші в Північній Америці закони проти пияцтва – заборонено вирощувати виноград.



1867 – народився Джон Голсуорсі, англійський прозаїк, драматург, публіцист та поет, лауреат Нобелівської премії з літератури 1932 року.



1877 – освячено будинок Харківського Реального училища (зараз Академія залізничного транспорту).



1888 – американський винахідник Олівер Шелленбергер патентує електричний лічильник.



1892 – префект поліції Парижа Луї Лепін вручив нині невідомому французькому автомобілісту перші права водія. Тоді вони називалися "довідка про здатність керувати транспортним засобом з механічним мотором" і видавалися без будь-яких іспитів, для їх отримання кандидат повинен був лише продемонструвати вміння керувати власним автомобілем.



1908 – у Фолкстоні (Англія) було проведено перший міжнародний конкурс краси.



1936 – вперше на Олімпійських іграх представлено баскетбол.



1945 – народився Стів Мартін, американський актор-комік («Три амігос», «Сержант Білко», «Батько нареченої», «Відчайдушні шахраї», «Боуфінгер», «Рожева пантера»).



1947 – народилася Даніела Стіл, американська письменниця, авторка багатьох бестселерів.



1952 – французький економіст А. Сові першим використав вислів «Третій світ» щодо країн, що розвиваються.



1963 – народилася Еммануель Беар, французька кіноактриса («Ліворуч від ліфта», «Місія нездійсненна», «8 жінок», «Наталі»).



1968 – народилася Холлі Беррі, американська кіноактриса, володарка «Оскара» («Останній бойскаут», «Люди Ікс», «Жінка-кішка», «Бал монстрів»).

1980 – на Ленінській верфі у Гданську (Польська Народна Республіка) під проводом Леха Валенси 17000 робітників починають страйк, що став початком демократизації Польщі і повалення комуністичного уряду Ярузельського.



1983 – народилася Міла Куніс, американська кіноактриса родом із Чернівців («Секс із дружби», «Чорний лебідь», «Третій зайвий»).



1984 – "народилася" версія 3.0 системи PC DOS.



1994 – телескоп Хаббл зняв кільця Урана.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір.



за Юліанським календарем : Дмитро, Леонтій, Олександр, Софія, Тимофій, Федір.