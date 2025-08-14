14.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Не поспішайте з важливими рішеннями, навіть якщо з’явиться яскрава ідея. Емоції можуть переважити логіку, що призведе до помилок.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні Овном керує азарт! І не обов’язково брати участь у змаганнях — достатньо внутрішнього бажання бути першим, кращим, швидшим. Це прагнення випередити інших проявиться в усьому: роботі, побуті, особистих справах. Конкуренція — реальна чи уявна — тільки підігріває його мотивацію, а разом з нею і шанси на успіх.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буде справжнім максималістом! Йому захочеться певності у всьому – навіть у тому, де її близько бути не може. Завдяки такому настрою, Телець буде легше за звичайне приймати рішення, проте вони будуть надто категоричними та однобокими. Щоб не наламати дров і не пересваритися з оточуючими, Тельцю слід м'якше ставитися до людей. І головне – не ділити все навколо на «чорне» та «біле», пам'ятаючи про те, що існують інші кольори.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам необхідно стримуватись, щоб не виплеснути в обличчя оточуючим все, що вони вважають за потрібне. А стриматись буде нелегко: обставини можуть їх провокувати! Можливо навіть, хтось попросить Близнюків чесно висловити свою думку щодо якогось питання. Якщо Близнюки піддадуться цій спокусі, вони здатні своєю нещадною критикою буквально знищити співрозмовника. Тож краще для них триматися золотої середини, присмачуючи діжку критики хоча б ложкою втішної похвали.

Рак (22 червня – 23 липня)

Якщо останнім часом Рак виступав посередником у якійсь суперечці чи конфлікті, то йому терміново треба самоусунутись: роль сторони, що примирює, не для нього. Більше того, примирники, можливо, знадобляться йому самому – настільки різким та категоричним Рак здатний стати. Зірки попереджають, що своїми самовпевненими, зухвалими висловлюваннями Рак може сильно нашкодити собі, так що для нього ж найкраще в спірних питаннях тримати рот на замку.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев здатний приміряти на себе образ справжнього домашнього тирана! Принаймні саме так може здаватися його близьким та рідним. Лев точно знатиме, що і як кожному треба робити, і готовий ревно за цим стежити. Найгірше, якщо у відносинах із близькими у нього накопичилися проблеми. Лев може спробувати їх вирішити, діючи тиском та наскоком там, де треба було виявити дипломатичний підхід.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва ризикує стати об'єктом критики! Це може бути і лагідне кепкування коханої людини, і конструктивна критика колеги, і буркотливе невдоволення начальства з приводу і без. Не варто засмучуватись і тим більше втрачати віру в себе! Краще, перш ніж щось зробити, як слід все зважити. А перед тим як сказати - подумати: чи не краще залишити свою думку при собі?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ситуація вимагатиме від Терезів вирішувати свої фінансові питання. Особливо ті, які вже давно назріли та вимагають вжиття рішучих заходів. Пошуки нової роботи, додаткового джерела доходу, розмова із начальством про зарплату тощо. – на будь-який подібний подвиг у Терезів вистачить рішучості та можливості довести справу до кінця. Тяга до фінансової незалежності допоможе Терезам поламати будь-яку перешкоду, що стоїть на їхньому шляху.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон не буде схильний погоджуватися з чужою думкою, зате здатний будь-кого змусити погодитися зі своєю! Навіть якщо зазвичай він – сама дипломатичність, на перше місце він ставитиме свої інтереси та своє могутнє «Я». Не дивно, якщо така позиція постійно зіштовхуватиме Скорпіона лобами з іншими людьми. Втім, щодо цього Скорпіон буде налаштований філософськи: якщо оточуючі з ним не згодні, це їх проблеми.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде схильний дратуватися через будь-яку дрібницю. Втім, непорозумінь навколо нього справді може бути чимало. У якийсь момент Стрілець здатний виявити, що випустив контроль над ситуацією з рук і від його зусиль мало що залежить. Зірки радять Стрільцеві розслабитися і виявити гнучкість: якщо змінити ситуацію йому не під силу, значить, з нею слід змиритися і постаратися пристосуватися до неї.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Щоб день пройшов без ексцесів, Козерогові просто необхідно виявляти гнучкість! Однак саме цього зірки його не схиляють: його загострене почуття справедливості здатне знайти кривдників скрізь, навіть там, де їх немає. Замість того, щоб шкодувати себе і відбиватися від уявних нападок оточуючих, Козерога слід запастися терпінням. Будьте вище прикрих дрібниць і не забувайте про почуття гумору – воно перетворить трагедію на комедію та вбереже від сварок!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій здатний перевершити самого себе у всьому, що стосується планування! Чи мова йде про те, щоб скласти для начальства план робіт, для сім'ї – план ремонту, або для себе – плани на вечір, Водолію в цьому не буде рівних. Крім цього, зірки радять йому подумати про безпеку у будь-якій сфері – вдома, в машині, на робочому місці. Профілактичні заходи, які ви вживете, надалі можуть сильно полегшити вам життя.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть випробувати бажання взяти когось під свій захист: цього вимагатиме їхнє почуття справедливості, що раптово загострилося. Можливо, вони стануть свідком того, як з кимось несправедливо обійшлися, хтось попросить у них підтримки, або ж Риби просто займуть чийсь бік у конфлікті. Все це чудово, проте Рибам слід пам'ятати про те, що головна роль захисника – постаратися примирити сторони, а не обрушувати на кривдника свій праведний гнів, підкидаючи гілок у багаття конфлікту.