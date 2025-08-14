14.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня

Ранок у Харкові розпочнеться з хмарного неба, яке протримається майже до вечора. Опадів не очікується, а ближче до вечора хмари розсіються.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

Народні прикмети

сильний вітер – до холодного і дощового вересня;

журавлі на південь відлітають – швидко прийдуть морози;

ясна зоряна ніч – осінь буде теплою і сухою;

ранкова зоря червоного кольору – буде вітер;

туман вранці – до дощового вересня.