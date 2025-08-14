    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня
14.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня

Ранок у Харкові розпочнеться з хмарного неба, яке протримається майже до вечора. Опадів не очікується, а ближче до вечора хмари розсіються.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північно-західний, вдень 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Народні прикмети

  • сильний вітер – до холодного і дощового вересня;
  • журавлі на південь відлітають – швидко прийдуть морози;
  • ясна зоряна ніч – осінь буде теплою і сухою;
  • ранкова зоря червоного кольору – буде вітер;
  • туман вранці – до дощового вересня.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня 12.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 12 серпня 11.08 Погода Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 