Прогноз погоди у Харкові на 14 серпня

Ранок у Харкові розпочнеться з хмарного неба, яке протримається майже до вечора. Опадів не очікується, а ближче до вечора хмари розсіються.
14 серпня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, вдень 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.
Не поспішайте з важливими рішеннями, навіть якщо з’явиться яскрава ідея. Емоції можуть переважити логіку, що призведе до помилок.
Друга середа серпня – це особливий день для всіх, хто захоплюється мистецтвом письма, адже саме тоді відзначається Всесвітній день каліграфії.
