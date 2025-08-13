    
13.08.2025  21:39

Готуємо швидкий яблучний оцет вдома

Рецепт для тих, хто хоче насолоджуватися натуральним продуктом, не чекаючи довгих місяців бродіння.

Як приготувати швидкий яблучний оцет вдома: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, приготувати натуральний яблучний оцет в домашніх умовах можна лише за місяць - без промислових добавок, з простих інгредієнтів, і при цьому отримати ароматний продукт, який чудово підійде для кулінарії та домашніх заготовок, цілком реально.
 

Швидкий яблучний оцет вдома

 

Продукти:

 
  • 2 кг яблук
  • 100-200 г цукру
  • 3 л води
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Прибрати серцевини та порізати довільно яблука
  2. Скласти в неметалеву ємність.
  3. Висипати цукор у яблука.
  4. Залити гарячою водою приблизно 70 °C так, щоб вона покривала фрукти на 4-5 см.
  5. Накрити марлею, залишивши в теплому місці на 14 днів.
  6. Перемішувати щодня – дерев'яною лопаткою або ложкою.
  7. Процідити настій через марлю, щоб відокремити сік.
  8. Перелити в чисту ємність – заповнити на ¾ об'єму.
  9. Поставити в темне місце ще на 14 днів для дозрівання.
  10. Знову процідити - фільтруючи від осаду.
  11. Розлити по пляшках.
  12. Зберігати у прохолодному місці.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати запечені яблука з сиром.
 
