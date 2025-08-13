13.08.2025 21:39 Дмитро Колонєй
Готуємо швидкий яблучний оцет вдома
Рецепт для тих, хто хоче насолоджуватися натуральним продуктом, не чекаючи довгих місяців бродіння.
, приготувати натуральний яблучний оцет в домашніх умовах можна лише за місяць - без промислових добавок, з простих інгредієнтів, і при цьому отримати ароматний продукт, який чудово підійде для кулінарії та домашніх заготовок, цілком реально.
Швидкий яблучний оцет вдома
Продукти:
-
2 кг яблук
-
100-200 г цукру
-
3 л води
Покроковий рецепт приготування
-
Прибрати серцевини та порізати довільно яблука
-
Скласти в неметалеву ємність.
-
Висипати цукор у яблука.
-
Залити гарячою водою приблизно 70 °C так, щоб вона покривала фрукти на 4-5 см.
-
Накрити марлею, залишивши в теплому місці на 14 днів.
-
Перемішувати щодня – дерев'яною лопаткою або ложкою.
-
Процідити настій через марлю, щоб відокремити сік.
-
Перелити в чисту ємність – заповнити на ¾ об'єму.
-
Поставити в темне місце ще на 14 днів для дозрівання.
-
Знову процідити - фільтруючи від осаду.
-
Розлити по пляшках.
-
Зберігати у прохолодному місці.
