13.08.2025  20:43   Дмитро Колонєй

Харківські патрульні нагадали правила, які збережуть життя дітей

Харківські фахівці дали життєво-важливі поради батькам.


Як повідомляє РЕДПОСТ, поліція акликає батьків бути особливо уважними та відповідальними, адже відчинене вікно може стати фатальною пасткою для дитини.
 
Щоб уникнути трагедії, пам’ятайте прості, але життєво важливі правила:
 
  • Ніколи не грайтеся з дитиною на підвіконні та не дозволяйте їй сидіти на ньому.
  • Встановіть блокатори на вікна — спеціальні засоби безпеки, які не дозволяють дитині самостійно їх відчинити.
  • Не ставте меблі біля вікон, щоб дитина не змогла на них вилізти.
  • Москітна сітка — не захист! Вона не витримує вагу дитини та може створити хибне відчуття безпеки.
  • Відчиняйте вікна у режимі провітрювання або у вертикальному положенні.
  • Розмовляйте з дітьми про небезпеку, а також навчайте старших слідкувати за молодшими.
  • Завжди зачиняйте вікна, виходячи з кімнати, навіть якщо це всього кілька хвилин.
  • Не ігноруйте прості заходи, які можуть зберегти життя.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав та наводив відео, як у Харкові врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху.

 

