13.08.2025 20:43 Дмитро Колонєй

Харківські патрульні нагадали правила, які збережуть життя дітей

Харківські фахівці дали життєво-важливі поради батькам.



Харківські патрульні нагадали правила, які збережуть життя дітей



Як повідомляє РЕДПОСТ , поліція акликає батьків бути особливо уважними та відповідальними, адже відчинене вікно може стати фатальною пасткою для дитини.

Щоб уникнути трагедії, пам’ятайте прості, але життєво важливі правила:

Ніколи не грайтеся з дитиною на підвіконні та не дозволяйте їй сидіти на ньому.

Встановіть блокатори на вікна — спеціальні засоби безпеки, які не дозволяють дитині самостійно їх відчинити.

Не ставте меблі біля вікон, щоб дитина не змогла на них вилізти.

Москітна сітка — не захист! Вона не витримує вагу дитини та може створити хибне відчуття безпеки.

Відчиняйте вікна у режимі провітрювання або у вертикальному положенні.

Розмовляйте з дітьми про небезпеку, а також навчайте старших слідкувати за молодшими.

Завжди зачиняйте вікна, виходячи з кімнати, навіть якщо це всього кілька хвилин.

Не ігноруйте прості заходи, які можуть зберегти життя.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав та наводив відео, як у Харкові врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху.