13.08.2025 20:43 Дмитро Колонєй
Харківські патрульні нагадали правила, які збережуть життя дітей
Харківські фахівці дали життєво-важливі поради батькам.
Харківські патрульні нагадали правила, які збережуть життя дітей
Як повідомляє РЕДПОСТ
, поліція акликає батьків бути особливо уважними та відповідальними, адже відчинене вікно може стати фатальною пасткою для дитини.
Щоб уникнути трагедії, пам’ятайте прості, але життєво важливі правила:
-
Ніколи не грайтеся з дитиною на підвіконні та не дозволяйте їй сидіти на ньому.
-
Встановіть блокатори на вікна — спеціальні засоби безпеки, які не дозволяють дитині самостійно їх відчинити.
-
Не ставте меблі біля вікон, щоб дитина не змогла на них вилізти.
-
Москітна сітка — не захист! Вона не витримує вагу дитини та може створити хибне відчуття безпеки.
-
Відчиняйте вікна у режимі провітрювання або у вертикальному положенні.
-
Розмовляйте з дітьми про небезпеку, а також навчайте старших слідкувати за молодшими.
-
Завжди зачиняйте вікна, виходячи з кімнати, навіть якщо це всього кілька хвилин.
-
Не ігноруйте прості заходи, які можуть зберегти життя.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав та наводив відео, як у Харкові врятували трирічну дівчинку, яка випала з вікна п’ятого поверху.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0