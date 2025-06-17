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17.06.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Пікантний соус до пельменів у японському стилі

Чудовий варіант азіатського соусу для шанувальників такої кухні. Теги

Як приготувати соус для пельменів по-японськи: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, звичні пельмені заграють новими фарбами, якщо подати до них соус у японському стилі — ароматний та з легкою гостринкою. Такий соус легко готується за кілька хвилин, але перетворює просту страву на азіатське гастрозадоволення.
 

Соус до пельменів по-японськи

 

Продукти:

 
  • 5 ст. соєвого соусу
  • 3 ст. води
  • 2 ст. винного оцту (можна замінити рисовим)
  • 1 ст. оливкової олії
  • 1 зубчик часнику
  • 2 гілочки кінзи
  • 2 пера зеленої цибулі
  • 2 щіпки пластівців чилі (за смаком)
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Покроковий рецепт приготування

 
  1. Змішати в сотейнику соєвий соус, воду, оцет та оливкову олію.
  2. Очистити, подрібнити та додати до суміші часник.
  3. Всипати пластівці чилі та інші спеції до смаку.
  4. Довести соус до кипіння середньому вогні.
  5. Проварити 1-2 хвилини, щоб розкрилися аромати.
  6. Дрібно нарубати кинзу.
  7. Наріщати зелену цибулю.
  8. Додати зелень у гарячий соус.
  9. Відразу зняти з вогню.
  10. Остудити перед подачею або подавати теплим до пельменів або смаженим закускам.
 
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Тэги:  рецепт, соус, пельмені, оцт, олія, цибуля
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