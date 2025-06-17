17.06.2025 21:34 Дмитро Колонєй
Пікантний соус до пельменів у японському стилі
Чудовий варіант азіатського соусу для шанувальників такої кухні.
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Як пише РЕДПОСТ
, звичні пельмені заграють новими фарбами, якщо подати до них соус у японському стилі — ароматний та з легкою гостринкою. Такий соус легко готується за кілька хвилин, але перетворює просту страву на азіатське гастрозадоволення.
Соус до пельменів по-японськи
Продукти:
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5 ст. соєвого соусу
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3 ст. води
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2 ст. винного оцту (можна замінити рисовим)
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1 ст. оливкової олії
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1 зубчик часнику
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2 гілочки кінзи
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2 пера зеленої цибулі
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2 щіпки пластівців чилі (за смаком)
Покроковий рецепт приготування
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Змішати в сотейнику соєвий соус, воду, оцет та оливкову олію.
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Очистити, подрібнити та додати до суміші часник.
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Всипати пластівці чилі та інші спеції до смаку.
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Довести соус до кипіння середньому вогні.
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Проварити 1-2 хвилини, щоб розкрилися аромати.
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Дрібно нарубати кинзу.
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Наріщати зелену цибулю.
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Додати зелень у гарячий соус.
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Відразу зняти з вогню.
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Остудити перед подачею або подавати теплим до пельменів або смаженим закускам.
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