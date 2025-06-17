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17.06.2025  21:05   Віталій Хіневич

На Харківщині викрили чоловіка з фальшивим водійським посвідченням

На вимогу правоохоронців чоловік пред’явив підроблене посвідчення водія, бланк якого не перебуває в офіційному обігу на території України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час несення служби поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 при перевірці документів у пасажирів рейсового автобуса виявили 35-річного чоловіка. 
 
На вимогу правоохоронців він пред’явив підроблене посвідчення водія, бланк якого не перебуває в офіційному обігу на території України.
 
Порушник придбав підроблений документ в мережі інтернет та використовував його як такий, що посвідчує особу. 
 
Дізнавачі відділу поліції повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.
 
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Тэги:  події, харків
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