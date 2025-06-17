Випускні вечори пройшли в Індустріальному та Слобідському районах

Урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам пройшли сьогодні, 17 червня, у Слобідському та Індустріальному районах.
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Сьогодні емоції домінуватимуть над логікою, і можуть бути досить бурхливими. Намагайтеся не піддаватися їм повністю, а направити цю енергію в конструктивне русло.
У вівторок, 17 червня, ранок у Харкові розпочнеться із ясного неба, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами. Похмура погода протримається до самого вечора.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.
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