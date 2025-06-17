17.06.2025 20:00

Випускні вечори пройшли в Індустріальному та Слобідському районах

Урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам пройшли сьогодні, 17 червня, у Слобідському та Індустріальному районах.



Випускні вечори пройшли в Індустріальному та Слобідському районах



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Участь у святкових заходах взяли учні, батьки та вчителі. З вітальним словом до них звернувся міський голова Ігор Терехов. Він наголосив на важливості підтримки системи освіти та подякував молоді за стійкість у складний воєнний час.

«Цей день ви запам’ятаєте на все життя! Наші сьогоднішні випускники - це незламне покоління, яким пишається весь Харків. Попри постійні повітряні тривоги й обстріли, ви продовжували жити і навчатися в місті. І я впевнений, що ми досягнемо справедливого миру та відбудуємо Харків і Україну», - зазначив мер.

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