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17.06.2025  20:00   

Випускні вечори пройшли в Індустріальному та Слобідському районах

Урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускникам пройшли сьогодні, 17 червня, у Слобідському та Індустріальному районах.


Випускні вечори пройшли в Індустріальному та Слобідському районах
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Участь у святкових заходах взяли учні, батьки та вчителі. З вітальним словом до них звернувся міський голова Ігор Терехов. Він наголосив на важливості підтримки системи освіти та подякував молоді за стійкість у складний воєнний час.
 
«Цей день ви запам’ятаєте на все життя! Наші сьогоднішні випускники - це незламне покоління, яким пишається весь Харків. Попри постійні повітряні тривоги й обстріли, ви продовжували жити і навчатися в місті. І я впевнений, що ми досягнемо справедливого миру та відбудуємо Харків і Україну», - зазначив  мер.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова відбувся випускний для учнів восьми ліцеїв.
 
Тэги:  освіта, харків
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