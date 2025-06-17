17.06.2025 19:25

Рятувальники з різних областей України розбирали завали у Харкові (фото)

17 червня рятувальники Львівського та Луганського гарнізонів ДСНС продовжили аварійно-рятувальні роботи на території навчального закладу у Слобідському районі Харкова, який зазнав руйнувань унаслідок ворожого обстрілу ще на початку війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Фахівці-верхолази проводили розбір завалів, демонтаж небезпечних аварійних конструкцій, працюючи у безопорному просторі. Залучалось 9 рятувальників та 3 одиниці техніки, зокрема важка інженерна.

Крім того, такі роботи виконувались ще на 3 локаціях обласного центру. Загалом залучено 34 рятувальника та 10 одиниць техніки з Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Рівненської областей, а також з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни).

Станом на сьогодні аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи завершені на 10 локаціях.

Рятувальники ДСНС з інших регіонів України і далі продовжать виконувати завдання з ліквідації наслідків ворожих обстрілів на об’єктах цивільної інфраструктури Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час побутових пожеж загинула одна людина, ще двоє постраждали.