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17.06.2025  18:45   Віталій Хіневич

На Харківщині поліція продовжує кампанію з декларування зброї

З початку декларування поліцейські Лозівського РВП поставили на облік 60 одиниць зброї.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Серед задекларованого – 29 автоматів, 27 гладкоствольних рушниць, 4 гвинтівки та 35 307 набоїв.
 
Поліція нагадує, що згідно з чинним законодавством громадяни, які незаконно зберігають або знайшли вогнепальну зброю, її частини та боєприпаси, повинні їх задекларувати. Це звільняє від кримінальної відповідальності.
 
 
Повідомити про знахідку або наявну зброю можна на спецлінію Національної поліції 102. Далі упродовж 24 годин необхідно прибути до найближчого підрозділу поліції для декларування. У разі неможливості особистого візиту, фахівці дозвільної служби готові виїхати за місцем проживання людини.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у мешканця Харківської області виявили наркотики та боєприпаси.
 
Тэги:  харків
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