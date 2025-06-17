17.06.2025 17:20 Віталій Хіневич

У мешканця Харківської області виявили наркотики та боєприпаси

На підставі ухвали суду слідчі провели санкціонований обшук в домоволодінні 32-річного мешканця Кегичівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті обшуку поліцейські знайшли чотири різні гранати та близько 650 грамів речовини рослинного походження, схожої на коноплі.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.

Проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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