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17.06.2025  17:20   Віталій Хіневич

У мешканця Харківської області виявили наркотики та боєприпаси

На підставі ухвали суду слідчі провели санкціонований обшук в домоволодінні 32-річного мешканця Кегичівки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У результаті обшуку поліцейські знайшли чотири різні гранати та близько 650 грамів речовини рослинного походження, схожої на коноплі. 
 
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
Проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові порушили провадження через систематичне домашнє насильство.
 
Тэги:  події, харків
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