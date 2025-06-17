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17.06.2025  16:40   Віталій Хіневич

У частині районів Харкова тимчасово не буде газу

Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи в декількох районах Харкова.

 
9 червня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах міста, передає РЕДПОСТ.
 
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
просп.Аерокосмічний буд. 191-А,191,193-А,193,195-А,195,197,199,199-А,201
 
20 червня 2025 року тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:
 
вул.Дмитрівська буд. 19/2, 19, 19-А 
 
«Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.
 
Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у трьох районах Харкові тимчасово призупинять водопостачання 18 червня.
 
Тэги:  жкг, харків
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