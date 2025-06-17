17.06.2025 16:15 Віталій Хіневич

Харківські акробати серед найсильніших у Європі

Збірна області здобула перемоги на міжнародних змаганнях у Польщі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

14 червня у місті Зелена Гура (Польща) відбулися відкриті міжнародні змагання з акробатичного рок-н-ролу. У заході, що став справжнім спортивним святом, взяли участь понад 300 спортсменів з восьми країн Європи. Змагання охоплювали категорії юнаків, юніорів, дорослих (вільний стиль та контактний стиль), а також дітей (у рамках відкритих змагань Польщі).

Зокрема, збірна команда Харківської області продемонструвала високий рівень підготовки та гідно представила Україну на європейській арені. Варто зазначити, що харківські спортсмени здобули призові місця у різних категоріях, а також перші місця у двох основних класах.

Результати виступів збірної команди Харківської області:

Основний клас, вільний стиль

1 місце – Єгор Алєйніков та Дарʼя Дмитрук

Основний клас, контактний стиль

4 місце – Олексій Шпеньков та Kipa Сідорова

6 місце – Артем Слепченко та Дарʼя Черкашина

Юніори

1 місце – Олександр Ляшенко та Аделаїда Кушка

2 місце – Тимур Хаперський та Дарʼя Шевцова

3 місце – Ярослав Слюнін та Евеліна Субачева

4 місце – Олексій Шерстюк та Дарʼя Кащавцева

7 місце – Максим Шпеньков та Віра Литвиненко

Юнаки

2 місце – Єгор Каражбей та Марія Тополя

4 місце – Владислав Гарбуз та Мілана Гарбуз

6 місце – Макар Кабашний та Аврора Стяглик

Діти

8 місце – Роман Сіваченко та Єлизавета Глєбова

9 місце – Давид Водолазький та Єлизавета Новак.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що синхроністки з Харкова здобули «срібло» на чемпіонаті Європи.