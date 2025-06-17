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17.06.2025  16:00   

Підірвали авто з воїном ЗСУ: 15 років тюрми отримали агенти оперативно-бойової групи російського гру

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали троє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які підірвали авто військовослужбовця ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, подія сталася влітку 2024 року. Внаслідок вибуху український захисник отримав тяжкі поранення.
 
Контррозвідка СБУ встановила особи чотирьох зловмисників і затримала їх, коли вони готували новий теракт на замовлення країни-агресора.
 
Наразі тюремні строки отримали троє терористів. Ними виявилися завербовані окупантами: харківський інженер-програміст, колишній військовий та місцевий безробітний. Стосовного четвертого агента триває судовий розгляд.
 
 
За матеріалами справи, для вчинення теракту агенти відслідкували у Харкові місце паркування машини українського воїна та заклали під неї саморобний вибуховий пристрій.
 
 
Після вчинення теракту зловмисники підготували ще одну вибухівку і намагалися сховати її у заздалегідь облаштованому схроні. Втім, СБУ затримала їх і запобігла цьому злочину.
 
На підставі зібраних Службою безпеки доказів колегія суддів визнала трьох агентів винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (придбання, носіння, зберігання та передача вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу);
  • ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв);
  • чч.1, 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).
Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала проросійського агітатора в Харкові.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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