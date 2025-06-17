17.06.2025 15:20 Віталій Хіневич

У Харкові тривають аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах цивільної інфраструктури

16 червня рятувальники з різних регіонів України продовжили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на території Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Роботи тривали на трьох локаціях у Слобідському, Основ’янському та Шевченківському районах. Це — навчальні заклади та житлова багатоповерхівка, які зазнали серйозних пошкоджень унаслідок ворожих ударів безпілотниками та ракетами.

Разом з харківськими надзвичайниками працювали сили та засоби з інших гарнізонів і підрозділів ДСНС України. До виконання завдань залучено 10 одиниць техніки та 34 рятувальника.

Завдяки їхній злагодженій роботі уже завершено аварійно-рятувальні роботи на дев’яти об’єктах у Харкові.

Після виконання запланованих заходів в обласному центрі відповідна робота розпочнеться у районах Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня під обстрілами опинилися Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Серед постраждалих – чоловік і жінка похилого віку.