17.06.2025 15:00 Рита Парфенова

На Харківщині викрили схему заниження вартості землі: громада втратила понад 15 мільйонів гривень

Слідчі поліції Харківської області спільно з СБУ та прокуратурою повідомили про підозру двом посадовцям, які занизили вартість понад 10 гектарів землі під час оцінки. Через їхні дії бюджет Мартівської сільської ради недоотримав понад 15 млн грн.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харківській області правоохоронці викрили схему, унаслідок якої місцева громада зазнала значних фінансових втрат. Двом особам повідомлено про підозру в зловживанні повноваженнями та службовій недбалості під час проведення експертної грошової оцінки земель.

За даними слідства, директорка одного з приватних підприємств, маючи статус службової особи та повноваження оцінювача, неналежно організувала рецензування звітів з оцінки двох земельних ділянок загальною площею понад 10 га. Ці ділянки розташовані за межами населених пунктів Мартівської сільської ради Печенізького району.

Крім того, директор іншого товариства, також маючи повноваження оцінювача, свідомо занизив ринкову вартість цих земель. У підготовлених звітах було внесено недостовірні дані в інтересах третіх осіб, які прагнули отримати неправомірну вигоду.

У результаті таких дій до бюджету Мартівської сільської ради не надійшло понад 15 мільйонів гривень: приблизно 13 млн грн — за першу земельну ділянку, ще майже 2 млн грн — за другу.

66-річній жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. За цією статтею передбачено покарання у вигляді до 5 років позбавлення волі, з можливістю обмеження права обіймати певні посади до трьох років, зі штрафом або без нього.

Також директору товариства з обмеженою відповідальністю інкримінують ч. 3 ст. 365-2 КК України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Санкція передбачає до 8 років ув’язнення, з аналогічним обмеженням на обіймання посад і можливістю конфіскації майна.

Розслідування здійснюють слідчі особливо тяжких злочинів поліції Харківщини спільно з оперативниками СБУ, під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують справу щодо заниження вартості земель рекреаційного призначення, внаслідок чого бюджет недоотримав понад 15 млн грн.