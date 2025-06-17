У трьох районах Харкові тимчасово призупинять водопостачання 18 червня: адреси

Комунальне підприємство «Харківводоканал» проведе планово-попереджувальні роботи на насосній станції, через що з 9:00 до 18:00 18 червня буде припинено водопостачання у низці районів міста.
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє про тимчасове припинення водопостачання 18 червня з 9:00 до 18:00 у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на насосній станції, передає РЕДПОСТ..
Роботи спрямовані на підготовку водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років та включають обслуговування технологічного та електротехнічного обладнання.
Відключення води торкнеться частини Салтівського, Київського та Немишлянського районів.
Зокрема, у Салтівському та Київському районах без водопостачання залишаться:
У Немишлянському районі роботи зачеплять:
Для мешканців цих районів організовано підвезення води спеціальними автоцистернами за адресами:
Повний перелік адрес, за якими буде тимчасово припинене водопостачання.
«Харківводоканал» закликає мешканців заздалегідь запастися водою для першочергових потреб. Детальний перелік адрес можна переглянути на офіційному сайті підприємства.
За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном довідкової служби: 15-33.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на проспекті Перемоги бригади «Харківводоканалу» замінюють ділянку водопроводу, яка експлуатувалася понад 40 років; подачу води призупинятимуть лише на короткий час.
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