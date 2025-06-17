17.06.2025 14:31 Рита Парфенова

У трьох районах Харкові тимчасово призупинять водопостачання 18 червня: адреси

Комунальне підприємство «Харківводоканал» проведе планово-попереджувальні роботи на насосній станції, через що з 9:00 до 18:00 18 червня буде припинено водопостачання у низці районів міста.



Фото: Харківводоканал

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє про тимчасове припинення водопостачання 18 червня з 9:00 до 18:00 у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на насосній станції, передає РЕДПОСТ..

Роботи спрямовані на підготовку водопровідних споруд до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років та включають обслуговування технологічного та електротехнічного обладнання.

Відключення води торкнеться частини Салтівського, Київського та Немишлянського районів.

Зокрема, у Салтівському та Київському районах без водопостачання залишаться:

вул. Гвардійців-Широнінців,

вул. Василя Стуса,

пр. Тракторобудівників,

вул. Наталії Ужвій,

Кільцева дорога,

вул. Світла,

вул. Валентинівська,

вул. Владислава Зубенка,

Салтівське шосе до вул. Гвардійців-Широнінців;

У Немишлянському районі роботи зачеплять:

пр. Тракторобудівників,

вул. Єдності,

вул. Сонячну,

сел. Перемоги,

сел. Кулиничі (Салтівське шосе, вул. 7-ї Гвардійської Армії, вул. Марфінською, вул. Амосова),

Салтівське шосе до пр. Тракторобудівників.

Для мешканців цих районів організовано підвезення води спеціальними автоцистернами за адресами:

Салтівське шосе, 264 (медичний комплекс у 602 мікрорайоні),

вулиця Амосова, 3 та 19,

Гвардійців-Широнінців, 40-Ж,

Руслана Плоходька, 5-В,

проспект Ювілейний, 59.

Повний перелік адрес, за якими буде тимчасово припинене водопостачання.



«Харківводоканал» закликає мешканців заздалегідь запастися водою для першочергових потреб. Детальний перелік адрес можна переглянути на офіційному сайті підприємства.

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном довідкової служби: 15-33.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на проспекті Перемоги бригади «Харківводоканалу» замінюють ділянку водопроводу, яка експлуатувалася понад 40 років; подачу води призупинятимуть лише на короткий час.