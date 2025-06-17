Ворог атакував Куп’янський район КАБами й «Шахедом»: поранені двоє людей

16 червня під обстрілами опинилися Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Серед постраждалих – чоловік і жінка похилого віку.
Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по двох населених пунктах Харківської області – місту Куп’янськ та селищу Куп’янськ-Вузловий. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
У результаті обстрілів поранення отримали двоє цивільних – 69-річний чоловік і 66-річна жінка.
Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, а також багатоквартирний житловий будинок.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема:
Унаслідок цих атак зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких – житлові будинки та господарські споруди.
Комментариев: 0
Сьогодні емоції домінуватимуть над логікою, і можуть бути досить бурхливими. Намагайтеся не піддаватися їм повністю, а направити цю енергію в конструктивне русло.
У вівторок, 17 червня, ранок у Харкові розпочнеться із ясного неба, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами. Похмура погода протримається до самого вечора.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.
влажность:
давление:
ветер: