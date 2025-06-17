17.06.2025 08:48 Рита Парфенова

Ворог атакував Куп’янський район КАБами й «Шахедом»: поранені двоє людей

16 червня під обстрілами опинилися Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Серед постраждалих – чоловік і жінка похилого віку.

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по двох населених пунктах Харківської області – місту Куп’янськ та селищу Куп’янськ-Вузловий. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У результаті обстрілів поранення отримали двоє цивільних – 69-річний чоловік і 66-річна жінка.

Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, а також багатоквартирний житловий будинок.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема:

п’ять керованих авіабомб (КАБ);

один ударний безпілотник типу «Шахед».

Унаслідок цих атак зруйновано та пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких – житлові будинки та господарські споруди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська з авдали авіаудару по багатоквартирній забудові Купʼянська – щонайменше двоє поранених, можливі загиблі.