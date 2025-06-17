    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові під час побутових пожеж загинула одна людина, ще двоє постраждали
17.06.2025  09:28   Рита Парфенова

У Харкові під час побутових пожеж загинула одна людина, ще двоє постраждали

Протягом доби з 16 по 17 червня в Харкові сталися дві пожежі в житловому секторі, внаслідок яких загинув чоловік і ще двоє постраждали.

рятувальник дснс

У Харкові за останню добу внаслідок побутових пожеж одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

О 13:52 в гаражному кооперативі в Новобаварському районі сталася пожежа, під час якої постраждав 52-річний чоловік. Його з опіками госпіталізували до лікарні.

Інша пожежа виникла о 03:36 17 червня у приватному будинку на вулиці Дорошенка в Шевченківському районі. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. Ще один 55-річний чоловік отруївся чадним газом.

Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Загалом протягом доби з 16 по 17 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, зокрема:

  • 7 – на ліквідацію пожеж;
  • 5 – на проведення інших невідкладних робіт;
  • 7 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня під обстрілами опинилися Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Серед постраждалих – чоловік і жінка похилого віку.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.06 Надзвичайні події У Харкові врятували кошеня з-під завалів зруйнованого магазину 15.06 Надзвичайні події ДСНС Харківщини за добу ліквідувала 4 пожежі в екосистемах і знешкодила 77 вибухонебезпечних предметів 11.06 Надзвичайні події Кількість жертв атаки рф по підприємству в Харкові 7 червня зросла до шести: під завалами знайшли тіло ще однієї жінки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 