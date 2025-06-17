У Харкові під час побутових пожеж загинула одна людина, ще двоє постраждали

Протягом доби з 16 по 17 червня в Харкові сталися дві пожежі в житловому секторі, внаслідок яких загинув чоловік і ще двоє постраждали.
У Харкові за останню добу внаслідок побутових пожеж одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
О 13:52 в гаражному кооперативі в Новобаварському районі сталася пожежа, під час якої постраждав 52-річний чоловік. Його з опіками госпіталізували до лікарні.
Інша пожежа виникла о 03:36 17 червня у приватному будинку на вулиці Дорошенка в Шевченківському районі. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. Ще один 55-річний чоловік отруївся чадним газом.
Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Загалом протягом доби з 16 по 17 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, зокрема:
Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня під обстрілами опинилися Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Серед постраждалих – чоловік і жінка похилого віку.
Комментариев: 0
Сьогодні емоції домінуватимуть над логікою, і можуть бути досить бурхливими. Намагайтеся не піддаватися їм повністю, а направити цю енергію в конструктивне русло.
У вівторок, 17 червня, ранок у Харкові розпочнеться із ясного неба, однак уже в середині дня небо затягнеться хмарами. Похмура погода протримається до самого вечора.
1995 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 червня Всесвітнім днем боротьби з опустеленням і посухою.
влажность:
давление:
ветер: