17.06.2025 09:28 Рита Парфенова

У Харкові під час побутових пожеж загинула одна людина, ще двоє постраждали

Протягом доби з 16 по 17 червня в Харкові сталися дві пожежі в житловому секторі, внаслідок яких загинув чоловік і ще двоє постраждали.

У Харкові за останню добу внаслідок побутових пожеж одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

О 13:52 в гаражному кооперативі в Новобаварському районі сталася пожежа, під час якої постраждав 52-річний чоловік. Його з опіками госпіталізували до лікарні.

Інша пожежа виникла о 03:36 17 червня у приватному будинку на вулиці Дорошенка в Шевченківському районі. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. Ще один 55-річний чоловік отруївся чадним газом.

Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС не залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Загалом протягом доби з 16 по 17 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, зокрема:

7 – на ліквідацію пожеж;

5 – на проведення інших невідкладних робіт;

7 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Крім того, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 117 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 червня під обстрілами опинилися Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий. Серед постраждалих – чоловік і жінка похилого віку.